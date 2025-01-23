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لبنان

اجتماع لنقابة موظفي شركتي الخليوي.. هذا ما تمّ الإتفاق عليه

Lebanon 24
23-01-2025 | 02:02
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عقد اجتماع في مبنى شركة "تاتش"، ضمَّ إدارتي شركتي MIC1 و MIC2 مع أعضاء مجلس النقابة. وأكد المجتمعون "أهمية التعاون بين النقابة وإدارتي الشركتين، لما فيه خير ومصلحة جميع الموظفين، كما تطور القطاع على حد سواء. وتم وضع تصور واضح لمعالجة الأمور العالقة خلال هذه السنة، تبناه جميع المجتمعين على أن يتم وضع آلية واضحة للتنفيذ، تتضمن: الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين، وأولها توقيع عقد العمل الجماعي في أسرع وقت مع إضافة ما يمكن أن يؤمن ديمومة عمل القطاع بالإضافة إلى تأكيد استمرارية القطاع وأهمية إعطاء الموظفين حقوقهم المستحقة عن الأعوام السابقة، من ملحقات هي أصبحت من أساس وصلب الراتب، بالإضافة إلى زيادات غلاء المعيشة السنوية، تطبيق سياسة تقييم الموظفين بشكل دوري ودائم وفقا لمنهج علمي واضح، وحسب الأنظمة الداخلية المعمول بها في كل شركة، العمل بشكل فعلي على السير في وضعِ آلية لصرف تعويضات الضمان الاجتماعي لجميع مستحقيها، وفقًا لقوانين الضمان المرعية الإجراء، و التعاميم ذات الصلة".
 

وأكَّد الحاضرون أن "من تعب وضحَّى في الأعوام الصعبة، له الأولوية في نيل ترقيته المستحقة وحقوقه كامل قبل أي توظيف جديد. كما أكدت النقابة حقوق الموظفين غير المثبتين، بالتثبيت الوظيفي قبل أي توظيف جديد أيضًا، وأن إعطاء كل هذه الحقوق يعتبر دينا ممتازا قبل أي عمل آخر". وشددوا على أن "النقابة ستتابع هذه الملفات و سواها مع إدارتي الشركتين ألفا وتاتش، وستعقد اجتماعات دورية معهم لهذه الغاية في المستقبل العاجل لمتابعة كل التطورات".

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