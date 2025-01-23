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لبنان

الصادق: زمن اختراع البدع انتهى

Lebanon 24
23-01-2025 | 02:31
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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "يجب أن يتعلم البعض في الكتل النيابية أن الدستور هو المرجعية الوحيدة لنا، وأن تشكيل الحكومة لن يخرج عن هذا  السياق. زمن اختراع البدع للسيطرة على القرار وعلى الوزارات لمصالح مالية وسياسية وخدماتية انتهى. كما ركبوا في اللحظة الأخيرة ركب التغيير في الرئاستين الأولى والثالثة، سيركبون بنفس الطريقة ركب النهج غير التقليدي في تشكيل الحكومات والا  فليبقوا خارجها، وينتقلوا إلى المعارضة كما كنا لسنوات طويلة. هم أبعدونا بالسلبية وفائض القوة والاعتداء على الدستور، أما نحن ففتحنا ذراعينا لبناء دولة سوياً كما نص الدستور والطائف. لا عودة إلى الوراء بعد الآن".
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