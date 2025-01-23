ملتقى التأثير المدني: الدُّستور أوَّلًا!

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كتب "ملتقى التأثير المدني" على منصة "إكس": "هو الدّستور يؤمّن مناعة الدولة، وحسن انتظام العقد الاجتماعي. الإرتقاء إلى نبل القيم التي يحملها في الحرية، والديموقراطية وحقوق الإنسان والسّيادة، كما إلى مندرجات الأمن القومي وأمان الشعب الإنساني، هذا الإرتقاء وحده ينقذ لبنان. مع لبنان أولًا، هي حقبة الدّستور أولًا".