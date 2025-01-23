Advertisement

لبنان

إسرائيل مصرّة على البقاء في الجنوب.. هذا ما يتم التخطيط له

Lebanon 24
23-01-2025 | 02:48
A-
A+
Doc-P-1310228-638732228955761184.png
Doc-P-1310228-638732228955761184.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لا تزال إسرائيل تحاول تمديد فترة تواجدها في لبنان، وذلك في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.
 
في السياق، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط للانسحاب من جنوب لبنان الأحد، وفق الاتفاق رغم موافقة إدارة الرئيس السابق جو بايدن على التأجيل.
Advertisement

وقال السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته في واشنطن: "نجري محادثات مع إدارة ترامب لتمديد موعد الانسحاب من لبنان".
 
ومساء أمس، كانت قد كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعًا غدًا لبحث إمكانية إبقاء جزء من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك مع اقتراب مهلة الستين يوما من الانتهاء.

في السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي حول تمديد مهلة الـ60 يومًا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

كما نقلت القناة 13 عن مصادرها أن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب الحفاظ على خمس نقاط عسكرية في الجنوب اللبناني. (رصد لبنان24)
 

لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2025-01-23
06:58 | 2025-01-23
06:43 | 2025-01-23
06:42 | 2025-01-23
06:39 | 2025-01-23
06:31 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24