إسرائيل مصرّة على البقاء في الجنوب.. هذا ما يتم التخطيط له

لا تزال إسرائيل تحاول تمديد فترة تواجدها في لبنان، وذلك في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

في السياق، كشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تضغط للانسحاب من جنوب لبنان الأحد، وفق الاتفاق رغم موافقة إدارة الرئيس السابق جو بايدن على التأجيل.وقال السفير الإسرائيلي المنتهية ولايته في واشنطن: "نجري محادثات مع إدارة ترامب لتمديد موعد الانسحاب من لبنان".

ومساء أمس، كانت قد كشفت القناة 13 الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر سيعقد اجتماعًا غدًا لبحث إمكانية إبقاء جزء من القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك مع اقتراب مهلة الستين يوما من الانتهاء.في السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي أجرى محادثات مع مستشار الأمن القومي الأميركي حول تمديد مهلة الـ60 يومًا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.كما نقلت القناة 13 عن مصادرها أن إسرائيل طلبت من إدارة ترامب الحفاظ على خمس نقاط عسكرية في الجنوب اللبناني. (رصد لبنان24)