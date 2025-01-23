عمليات تفجر المنازل في الجنوب مستمرة

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يستمر العدو الإسرائيلي في سياسة التدمير الممنهج، وذلك من خلال استهداف المنازل في القرى الحدودية.وأفادت مندوبة "لبنان24" أنّ العدو الاسرائيلي قام صباح اليوم بإحراق منزل في الحي الشرقي لبلدة القنطرة من جهة بلدة الطيبة.كما وقام الجيش الإسرائيلي بتفجير لبعض المباني في المشاريع الزراعية محلة الميسات- الوزاني.