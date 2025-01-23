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لبنان

فريد البستاني: هدفنا اعادة اموال المودعين

Lebanon 24
23-01-2025 | 03:38
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كتب النائب الدكتور فريد البستاني على منصة "إكس": "تقدمت البارحة باقتراح مشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية، واعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد هذه الودائع".

وأضاف: "عملت على اعداد مشروع القانون بالاشتراك مع فريق من الاختصاصيين. هدفنا اعادة اموال المودعين واستعادة الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي اللبناني".
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