فريد البستاني: هدفنا اعادة اموال المودعين

كتب النائب الدكتور فريد البستاني على منصة "إكس": "تقدمت البارحة باقتراح مشروع قانون لحماية الودائع بالعملة الأجنبية، واعادة الانتظام المالي والمصرفي واسترداد هذه الودائع".



وأضاف: "عملت على اعداد مشروع القانون بالاشتراك مع فريق من الاختصاصيين. هدفنا اعادة اموال المودعين واستعادة الثقة المحلية والدولية بالقطاع المصرفي اللبناني".

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