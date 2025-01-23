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لبنان

فؤاد مخزومي: لحكومة مصغرة تنال ثقة مجلس النواب

Lebanon 24
23-01-2025 | 03:41
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كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "أكرّر اليوم ما كنت قد طرحته أمام الرئيس المكلف نواف سلام خلال الاستشارات النيابية غير الملزمة، عندما أكدت ضرورة تشكيل حكومة إنقاذية مصغّرة مؤلفة من 14 وزيرًا من الاختصاصيين وأصحاب الكفاءات، على أن تتمتع بصلاحيات استثنائية تمكنها من قيادة المرحلة الصعبة والمثقلة بالأزمات".
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وأضاف: "فالحكومة العتيدة يجب أن تحاكي تطلعات اللبنانيين وتلبّي طموحاتهم، خصوصًا أنها ستكون أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة، بدءًا بالأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية غير المسبوقة التي نعاني منها، مرورًا بمسألة أموال المودعين وجريمة تفجير مرفأ بيروت والتدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان ووزارات الدولة ومؤسساتها، وصولًا إلى ملف إعادة الإعمار وضمان تطبيق القرار 1701 وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار".
 
وختم: "نتطلع إلى تشكيل حكومة مصغرة تنال ثقة مجلس النواب وتصوغ بيانًا وزاريًا يتماشى مع طبيعة المرحلة الدقيقة التي نمر بها في لبنان، بالإضافة إلى أن تنطلق أسس هذا البيان من الدستور واتفاق الطائف".
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