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لبنان

عبدالله: العقد التي تواجه مسار التأليف متعددة

Lebanon 24
23-01-2025 | 04:00
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دعا النّائب بلال عبدالله في حديث الى "صوت كلّ لبنان" الرئيس المكلف نواف سلام إلى "تأليف حكومته وفقاً لدستور الطّائف، وضمن إطار الواقعية السّياسية رغم كل العقبات وليتحمل الجميع مسؤولياته، لأن الخضوع لمطالب هذا الفريق أو ذاك سيُعقّد عملية التشكيل ويجعلها شبه مستحيلة".
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وأوضح  أن "العقد التي تواجه مسار التأليف متعددة وليست محصورة بطلبات ثنائي حركة امل – حزب الله فقط، انما بطلبات معظم اللقاءات".

واعتبر ان" المرحلة تتطلب الترفع بالحد الأدنى وملاقاة المصلحة الوطنية لتسهيل مهمة التأليف لان الوقت ليس لتحقيق المكاسب الشخصية أو المحاصصة، بل لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التعافي الاقتصادي والأمني وبخاصة أنّنا تحت المنظار الدولي والعربي".
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