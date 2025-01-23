نديم الجميّل نعى عمته: ارقدي بسلام الرب

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نعى النائب نديم الجميّل عمته جاكلين أبو حلقة كاتبًا عبر منصة "اكس": إلى العمة الحبيبة جاكي، تغادرين إلى دنيا الحق وقد كنت شاهدة طوال حياتك على نضال الرئيس المؤسس ومسيرته الوطنية وعلى مسيرة بشير الشقيق الاصغر، وعلى استمرار المسيرة الكتائبية التي دعمتيها بصمت و ايمان".وقال: "ارقدي بسلام الرب إلى جانب جو و بيار، وأفراد العائلة الذين سبقوك إلى دنيا الخلود".