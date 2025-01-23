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لبنان

بالصور... أهالي الناقورة يعودون إلى بلدتهم

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:06
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن عودة أهالي الناقورة إلى بلدتهم، بعدما كانوا نزحوا بسبب العدوان الإسرائيليّ على لبنان.
 
 
 
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