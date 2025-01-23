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لبنان

عبد المسيح: سأقدم اليوم تصوراً للرئيس نواف سلام لإعادة أموال الناس

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:31
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كتب النائب أديب عبد المسيح عبر  منصة "اكس":  أهدي بعض سياسيي و قامات البلد هذا القول:

"إِذًا يَا إِخْوَتِي الأَحِبَّاءَ، لِيَكُنْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُسْرِعًا فِي الاسْتِمَاعِ، مُبْطِئًا فِي التَّكَلُّمِ، مُبْطِئًا فِي الْغَضَبِ،"يعقوب 19 :1  .
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تحديداً لكل من يُسمعنا أو يفكر أو يريد أو يأمل أن يشطب جزءا من أموال المودعين. نقول له أو لها، هذه حقوق مصانة بالدستور و القوانين،  المودع غير مسؤول عن فشل الدولة و الفساد و التهريب، وفقدان السيادة و تحكم المافيا و سياسات مالية و دعم عقيمة، سأقدم اليوم تصوراً للرئيس نواف سلام لإعادة أموال الناس مبني على تأمين السيولة ومصادرها و عدم التمييز بين مودع صغير أو كبير إلا بهيكلية إعادة الدفع و إعتماد النسبية.  هذا بالنسبة لي، أما بالنسبة للبعض،  تواضعوا  وركزوا على بناء دولة و تفعيل الإقتصاد و تحييد القضاء عن السياسة و إبعاد لبنان عن الصراعات".

 
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