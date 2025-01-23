لواء إسرائيليّ لا يزال في جنوب لبنان.. واجتماع مُرتقب برئاسة نتنياهو مساء اليوم

قال الجيش الإسرائيلي "مستمرون في تنفيذ مهامنا وفق التفاهمات بين لبنان وإسرائيل مع الالتزام بشروط وقف إطلاق النار".

وأكد: "سنعمل ضد أي تهديد لأمننا".

ولفت إلى أن "قوات اللواء السابع بقيادة الفرقة 91 تواصل أنشطتها في جنوب لبنان من أجل حماية أمن دولة إسرائيل".

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من جانبه قال سفير إسرائيل لدى واشنطن إن "تل أبيب وواشنطن تبحثان الانسحاب الإسرائيلي من لبنان مع قرب انتهاء المهلة المحددة لوقف إطلاق النار مع حزب الله".

وأضاف: "تل أبيب ستتوصل إلى تفاهم مع إدارة ترامب بشأن الانسحاب العسكري من جنوب لبنان".

إلى ذلك، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن المجلس الوزاري المصغر الذي سيرأسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء اليوم ينعقد قبل إطلاق ثاني دفعة للأسرى واقتراب موعد الانسحاب من جنوب لبنان.



وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أنه لم يتم إبلاغ الوزراء حتى الآن بفحوى اجتماع المجلس الوزاري المصغر.