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لبنان

البيسري عرض الاوضاع مع السفير الالماني

Lebanon 24
23-01-2025 | 05:45
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري السفير الألماني في لبنان كورت جورج شتوكل-شتيلفريد، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
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