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لبنان

الخارجية عزت تركيا بضحايا الحريق المأساوي في فندق شمالي البلاد

Lebanon 24
23-01-2025 | 06:24
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تقدمت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان من "جمهورية تركيا، حكومة وشعبا، بأحر التعازي بضحايا الحريق المأساوي الذي اندلع في فندق داخل منتجع للتزلج في مقاطعة بولو شمال البلاد، وأسفر عن وفاة ما لا يقل عن 76 شخصا واصابة العشرات بجروح".
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 واكدت "وقوفها الى جانب تركيا وتضامنها معها في هذا المصاب الأليم، وتعرب لأسر الضحايا عن أصدق مشاعر المواساة، وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل".

 
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