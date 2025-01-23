آخر خبر عن إنسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.. ماذا طلبت تل أبيب من أميركا؟

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن "إسرائيل طلبت من واشنطن السماح بتمديد مهلة سحب قواتها من جنوب لبنان 30 يوما".

من جانبه، قال سفير إسرائيل لدى واشنطن: "نبحث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان بعد موعد الانسحاب الأحد".