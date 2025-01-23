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لبنان

آخر خبر عن إنسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.. ماذا طلبت تل أبيب من أميركا؟

Lebanon 24
23-01-2025 | 06:31
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نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله إن "إسرائيل طلبت من واشنطن السماح بتمديد مهلة سحب قواتها من جنوب لبنان 30 يوما". 
 
من جانبه، قال سفير إسرائيل لدى واشنطن: "نبحث مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وجود الجيش الإسرائيلي في لبنان بعد موعد الانسحاب الأحد".
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