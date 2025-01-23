أعطته ساعة واحدة... إسرائيل تُنذر أحد المزارعين

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من القوات الفرنسية العاملة في "اليونيفيل" طلبت من أحد المزارعين الذي كان يعمل في جبانة بلدة القنطرة، المغادرة في مهلة ساعة بعد تحذير اسرائيليّ.

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