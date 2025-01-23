Advertisement

لبنان

أعطته ساعة واحدة... إسرائيل تُنذر أحد المزارعين

Lebanon 24
23-01-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1310333-638732364395238818.jpg
Doc-P-1310333-638732364395238818.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من القوات الفرنسية العاملة في "اليونيفيل" طلبت من أحد المزارعين الذي كان يعمل في جبانة بلدة القنطرة، المغادرة في مهلة ساعة بعد تحذير اسرائيليّ.
 
 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": العدو الإسرائيلي أحرق منذ قليل منزلا في الحي الشرقي لبلدة القنطرة من جهة بلدة الطيبة
lebanon 24
23/01/2025 17:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
الريجي تبدأ بتسلّم محاصيل التبغ في البقاع... وهذا ما أعلنه المزارعون
lebanon 24
23/01/2025 17:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وزير الزراعة أطلق خطة النهوض بقطاع القمح وسجل المزارعين فيما وزير الطاقة عمل مؤخرا على ملف يخص الكهرباء التي نأمل أن تستقر وينعم بها اللبنانيون دائماً
lebanon 24
23/01/2025 17:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العدوّ الاسرائيلي يستمر في التوغل في منطقة الدبش غربي بلدة ميس الجبل وتقوم جرافاته بهدم منشآت صناعية ورياضية ومزارع بالاضافة الى جرف الطريق وتكسير آليات نقل وشاحنة موجودة في المكان
lebanon 24
23/01/2025 17:25:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

القنطرة

مزارع

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2025-01-23
08:08 | 2025-01-23
10:23 | 2025-01-23
10:22 | 2025-01-23
10:14 | 2025-01-23
10:08 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24