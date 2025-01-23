Advertisement

لبنان

سلام: رفع حظر السعوديين من القدوم الى لبنان سيكون رسالة للعالم

Lebanon 24
23-01-2025 | 06:43
A-
A+
Doc-P-1310335-638732367156314209.jpg
Doc-P-1310335-638732367156314209.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الاقتصاد امين سلام عبر منصة "اكس": رفع حظر الأشقاء السعوديين من القدوم الى لبنان باذن الله، سيكون بحد ذاته رسالة للعالم أجمع ان لبنان واللبنانيين كافةً كافةً كافةً في حاضنة مملكة الخير بأمان وسلام ، وكما كان الوضع على مرّ الزمن بين السعودية ولبنان".
Advertisement

و اضاف: "كما قال لنا منذ فترة مقربون من القائد العربي النشيط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في آخر زيارة لنا للعاصمة الرياض، معبرين لنا عن محبتهم واهتمامهم بلبنان: "اننا نريد لبنان واللبنانيين ليس في القطار فقط بل في غرفة قيادة قطار رؤية 2030 السعودية"! واذ نرى برفع الحظر السعودي قريباً عن لبنان باذن الله بانها دعوة سعودية للمجتمع العربي والدولي بجعل لبنان وجهة الاستثمار الجديدة القديمة والتاريخية وخطة عمل ونقطة البداية لانطلاق عجلة الازدهار والتقدم في المنطقة لبنية جيل عربي جديد يعيد امجاد تاريخ الاكتشافات والصناعات والثقافات العربية وذلك تبعاً للدور المتميز للبنان بتنوع اطيافه على مساحة الـ 10452كلم ضمن الامة العربية من المحيط الى الخليج".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:17 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:20 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:46 | 2025-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:07 | 2025-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:05 | 2025-01-23
08:08 | 2025-01-23
10:23 | 2025-01-23
10:22 | 2025-01-23
10:14 | 2025-01-23
10:08 | 2025-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24