سلام: رفع حظر السعوديين من القدوم الى لبنان سيكون رسالة للعالم

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كتب وزير الاقتصاد امين سلام عبر منصة "اكس": رفع حظر الأشقاء السعوديين من القدوم الى لبنان باذن الله، سيكون بحد ذاته رسالة للعالم أجمع ان لبنان واللبنانيين كافةً كافةً كافةً في حاضنة مملكة الخير بأمان وسلام ، وكما كان الوضع على مرّ الزمن بين السعودية ولبنان".و اضاف: "كما قال لنا منذ فترة مقربون من القائد العربي النشيط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في آخر زيارة لنا للعاصمة الرياض، معبرين لنا عن محبتهم واهتمامهم بلبنان: "اننا نريد لبنان واللبنانيين ليس في القطار فقط بل في غرفة قيادة قطار رؤية 2030 السعودية"! واذ نرى برفع الحظر السعودي قريباً عن لبنان باذن الله بانها دعوة سعودية للمجتمع العربي والدولي بجعل لبنان وجهة الاستثمار الجديدة القديمة والتاريخية وخطة عمل ونقطة البداية لانطلاق عجلة الازدهار والتقدم في المنطقة لبنية جيل عربي جديد يعيد امجاد تاريخ الاكتشافات والصناعات والثقافات العربية وذلك تبعاً للدور المتميز للبنان بتنوع اطيافه على مساحة الـ 10452كلم ضمن الامة العربية من المحيط الى الخليج".