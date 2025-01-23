لقاء "التقدمي" - "الكتائب" في بعبدا: لتقديم التسهيلات في سبيل تأليف حكومة تعمل على تحقيق تطلعات كل اللبنانيين

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عقد، في إطار الدعوة إلى التلاقي والحوار والانفتاح على كافة الأفرقاء، في وكالة داخلية المتن في الحزب التقدمي الإشتراكي، لقاء مع حزب الكتائب اللبنانية - إقليم بعبدا، حضره وكيل داخلية "التقدمي" عصام المصري ورئيس إقليم بعبدا الكتائبي بشير أبو طانوس، إضافة إلى عدد من الكوادر الحزبية.بداية، تحدث المصري مرحبا ومؤكدا "التعاون القائم بين الحزبين سواء على مستوى منطقة بعبدا أو على مستوى الوطن".من جهته أيضا، شكر أبو طانيوس "التقدمي" على الاستضافة، مؤكدا "التنسيق والتعاون البناء بين الحزبين والاعتراف بالآخر على قاعدة الاحترام والتلاقي".وأكد الفريقان، وفق بيان، "دعوة جميع الأفرقاء إلى تقديم التسهيلات اللازمة في سبيل تأليف حكومة تعمل على تحقيق آمال وتطلعات كل اللبنانيين، وخاصة أن لبنان اليوم يحظى بدعم عربي ودولي لمساعدته على الخلاص من أزماته".كما أكدا "ما ورد في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، وحصرية السلاح بيد الدولة ورفض السلاح المتفلت، وكذلك إعطاء دور للكفاءات العلمية للمساهمة الفعالة في بناء وطن على أسس صحيحة".وأكد الفريقان "الجو الإيجابي الذي يسود القرى التي يوجد فيها حضور مشترك للحزبين، وشددا على حسن العلاقة التي تجمع قيادتي الحزبين ورئيسيهما".وعبر الفريقان عن ارتياحهما لهذا اللقاء، وأكدا "ضرورة تكرار مثل هذه اللقاءات وتوسيعها".وفي ختام اللقاء، قدم الحزب التقدمي الإشتراكي إلى ضيوفه كتاب "أدب الحياة" للمعلم الشهيد كمال جنبلاط عربون محبة وتقدير.