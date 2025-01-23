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لبنان

سلام بحث مع غراندي في التطورات.. وتلقى اتصال تهنئة من وزيرة خارجية كندا

Lebanon 24
23-01-2025 | 07:39
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استقبل الرئيس المكلف الدكتور نواف سلام بعد ظهر اليوم في دارته في قريطم المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي والوفد المرافق. وتم عرض لاخر التطورات في لبنان والمنطقة، والتأكيد على ضرورة تكثيف العمل المشترك من أجل تحقيق العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين الى بلادهم، في ضوء المستجدات السياسية الاخيرة.
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كما تلقى الرئيس سلام اتصال تهنئة من وزيرة خارجية كندا ميلاني جولي التي ترأس بلادها" مجموعة السبع "، متمنيا عليها "العمل لحشد كل الجهود  لتلبية متطلبات لبنان، لا سيما فيما يتعلق باعادة الإعمار وزيادة الدعم للجيش اللبناني.
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