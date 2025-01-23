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لبنان

محضرا ضبط في حق مؤسستين مخالفتين في الغازية

Lebanon 24
23-01-2025 | 07:41
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نفذ مراقبو مصلحة الاقتصاد في الجنوب دورية مراقبة شاملة في منطقة الغازية شملت المطاعم والسوبرماركت و محال الحلويات تم بنتيجتها ضبط مخالفتين الاولى في احدى مطاعم الشاورما التي لا تستوفي شروط النظافة، والثانية في سوبرماركت لم تلتزم بتنفيذ القرار رقم 120/أ/ت المتعلق بتوضيب الفروج ومتبلاته .  وعليه نظم محضري ضبط بالمخالفتين .
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