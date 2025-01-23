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لبنان
إطلاق نار كثيف في أنفه... ما السبب؟
Lebanon 24
23-01-2025
|
07:40
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سُمِعَ صوت إطلاق نار كثيف في بلدة أنفه – قضاء الكورة.
وبحسب المعلومات، أُطلق النار خلال مراسم تشييع الشاب وليد بديع النمر.
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إطلاق نار
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