الدفاع المدني: إجراءات ميدانية للكشف على المباني والمنشآت والمستودعات والمولدات الكهربائية

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اعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان انه "نظرًا لتزايد وتكرار الحوادث الناجمة عن حرائق المحطات والمستودعات والمولدات الكهربائية، إضافةً إلى انهيارات المباني في مختلف المناطق اللبنانية نتيجة عدم الالتزام بشروط السلامة العامة، مع ما يترتب عليها من خسائر مادية وبشرية،وبناءُ على تعميم معالي وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رقم ٥٤٨ تاريخ ١٤ كانون الثاني ٢٠٢٥، وحرصاً على السلامة العامة وتفادياً للنتائج الكارثية المترتبة عنها، وعملاً بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء"،واكدت انها "ستباشر تنفيذ إجراءات ميدانية في كافة المناطق تشمل الكشف الفني بالتنسيق مع البلديات المعنية على المباني وجميع المنشآت والمستودعات، بالإضافة إلى المولدات الكهربائية والمصاعد، وذلك للتأكد من التزامها بمعايير السلامة العامة، كما سيتم إعداد التقارير اللازمة حول المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من قبل السلطات المختصة".واشارت الى انها" ستعمل على تنظيم حملات توعوية ودورات تدريبية للمواطنين وأصحاب المنشآت بهدف تعزيز ثقافة السلامة العامة والوقاية من المخاطر. ويمكن للراغبين بالإستفادة من الدورات التدريبية المجانية تقديم طلب خطي الى المديرية العامة وفقاً للأصول المرعية الإجراء".ودعت" أصحاب المنشآت إلى التعاون الكامل مع الفرق المختصة لضمان حماية الأرواح والممتلكات، ولتحقيق السلامة العامة للجميع. وتطلب المديرية من المواطنين الإبلاغ عن أي مخاطر قد تشكل تهديداً للسلامة العامة عبر الرقم 125، مع ضمان سرية البلاغات".