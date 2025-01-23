في الأول من آذار 2001، أوقفت القناة التاسعة من تلفزيون لبنان التي كانت تبث الأخبار باللغة الفرنسية، برامجها. أما اليوم، وللمرة الاولى بعد 24 عاماً من انقطاعها، تعود هذه النشرة إلى نشرات أخبار تلفزيون لبنان، ليعود معها وجه وطن الأرز الحضاري والمتميّز، إذ أن الفرنكوفونية لطالما كانت جزءاً من الهويّة اللبنانية.

عند الساعة السادسة والنصف من يوم الإثنين وحتى يوم الجمعة، سيكون الجمهور مع نشرة إخبارية باللغة الفرنسية على شاشة تلفزيون لبنان، من شأنها أن تعيد تكريس دور لبنان على الخارطة الفرنكوفونية، وفق ما أفاد به وزير الإعلام زياد مكاري لـ"لبنان 24".

واعتبر مكاري أن هذه النشرة تعزّز التنوع الثقافي واللغوي في لبنان بشكل قوي وثابت، مشدداً على أن تلفزيون لبنان الرسمي هو الوحيد في منطقة الشرق الأوسط الذي يمتلك هذه الميزة.

وعن مضمون هذه النشرة التي اكتمل فريق عملها بعد أشهر عديدة من العمل الدؤوب، كشف مكاري أنها ستشمل الواقع السياسي، إلا أن التركيز سيكون أكثر على الأمور التي تهمّ الجيل الشاب، فضلاً عن المواضيع الثقافية والبيئية وغيرها، لإبراز وجه لبنان الجميل.

كما أعلن أن النشرة باللغة الفرنسية هي مدعومة من مكتب المنظمة الفرنكوفونية في بيروت الذي موّل المشروع بالمجمل، فقدّم بعض التجهيزات والمعدّات فضلاً عن رواتب الموظفين ومنهم المذيعين نضال أيوب وسيرج برباري وحيان مروة.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن الموظفين ليسوا من ضمن كادر تلفزيون لبنان، إنّما النشرة تتمّ تحت إشراف الأخير بشكل عام.

النشرة في موعدها المسائي ليست سوى مرحلة أولى من سلسلة مشاريع لاحقة، وفق مكاري، الذي كشف عن وجود اتصالات مع مؤسسات إعلامية أوروبية تحديداً أبدت استعدادها لتقديم باقة متنوعة من البرامج والوثائقيات لتلفزيون لبنان.

وكشف وزير الإعلام أنه منذ اليوم الأول لاستلامه الوزارة، اتخذ قراراً بأن يكون للتلفزيون الرسمي نهج الإنفتاح بشكل أكبر مع إضافة جانب ثقافي إلى وزارة الإعلام الذي يجب أن تنقل صورة لبنان الحقيقية.

وأضاف: "العمل مستمر في الوزارة على حماية الأرشيف وتعزيز التنوع الثقافي وإشراك القطاع الخاص في المشاريع مع تقوية دور الشباب في النشرات الإخبارية".

وعن دور القطاع الخاص، قال مكاري لـ"لبنان 24" إن المشاركة بارزة في إنتاج الفيديوهات على غرار شركة Phenomena، مؤكداً أن الباب مفتوح لكل من يريد المساهمة في إنجاح المشاريع.

وفي السياق، ستكون الأيام المقبلة في وزارة الإعلام حافلة، إذ ستطلق غداّ بالتعاون مع اليونيسف، الموقع الرسمي الالكتروني لاذاعة لبنان الناطقة باللغة الفرنسية والحلة الجديدة لموقع الاذاعة بلغته العربية.

أبى الوزير مكاري أن يغادر منصبه قبل أن يشرك إعلام لبنان في النهضة السياسية والثقافية التي يبدو أن البلد مقبل عليها، مع كل ما يفتحه هذا الأمر من فرص واستثمارات في المستقبل. عسى أن تنتقل عدوى المشاريع البناءة إلى كل من يدخل الشأن العام بهدف النهوض بالوطن، الذي لا يليق به سوى النجاح.