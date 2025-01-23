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لبنان

مخزومي حدد مواصفات وزير الاشغال للمرحلة المقبلة

Lebanon 24
23-01-2025 | 08:22
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كتب النائب فؤاد مخزومي عبر منصة "اكس":" في ظل ضرورات المرحلة الحالية والتي تأتي إعادة الإعمار في مقدّمها، ومع استعداد العالم لمساعدة بلدنا بعيدًا من المحاصصات والتدخلات والمحسوبيات، يتوجب على وزارة الأشغال تحمّل مسؤولياتها وبذل المزيد من الجهود في وضع خطة واضحة وفعالة تتعلق بإعادة الإعمار".
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اضاف: "كما يجب أن يتمتع وزير الأشغال في الحكومة الجديدة بمواصفات معينة، أبرزها أن يعتمد مبدأ المحاسبة والشفافية كي يغلق الباب أمام أي فساد أو صفقات مشبوهة، إضافة إلى أن يمتلك شبكة واسعة من العلاقات الدولية والإقليمية تساهم في دعم وتمويل وإطلاق مشاريع إنمائية اقتصادية واجتماعية، وأن يتمتع بالخبرة والكفاءة في وضع خطط وسياسات وطنية شاملة انطلاقًا من أهداف اقتصادية واجتماعية محددة".

وختم آملا "أن يتم في المستقبل القريب، استحداث وزارة تخطيط تضع خططا شاملة تُعنى بتنمية القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والإنتاجية وتحفيزها. علمًا أن وزارة التخطيط كانت موجودة بالفعل بين الأعوام 1954 و1977 قبل أن يتم إلغاؤها واستبدالها بمجلس الإنماء والإعمار".
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