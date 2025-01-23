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لبنان

البطريرك يوحنا العاشر استقبل وفد مجلس كنائس الشرق الأوسط: نشدد على دوره في مد جسور الحوار

Lebanon 24
23-01-2025 | 08:26
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شدد بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر لدى استقباله وفد مجلس كنائس الشرق الأوسط  برئاسة الأمين العام ميشال عبس، في المقر البطريركي في البلمند، على "الدور المناط بالمجلس في مد جسور الحوار والتلاقي".
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وكان اللقاء فرصةً للتداول في الأوضاع العامة والاطلاع على واقع عمل المجلس في ظل التحديات القائمة والظروف الراهنة.
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