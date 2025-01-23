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لبنان

سلام يستقبل وزير الخارجية السعودي السادسة والنصف مساء

Lebanon 24
23-01-2025 | 08:28
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يستقبل الرئيس المكلف القاضي نواف سلام وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عند الساعة السادسة والنصف مساء، في دارته في قريطم.
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