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لبنان

بالجرم المشهود.. توقيف سوريين في حلبا

Lebanon 24
23-01-2025 | 08:52
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار العمليات النوعية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي للحدّ من تجارة وترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورّطين بها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهولَين بترويج المخدرات في حلبا ومحيطها.
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أعطيت الأوامر للقطعات المختصة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّتيهما، وتوقيفهما. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، تبيّن أنّهما يُدعيان:

ع. م. (من مواليد عام ۲۰۰۰، سوري)
ع. ع. (من مواليد عام ۲۰۰۳، سوري)
بتاريخ 18-1-2025، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة مفرق كوشا- حلبا على متن دراجة آلية لون نبيذي.

 بتفتيشهما والدراجة، عُثِرَ على حوالي /2000/ حبة مخدرة نوع كبتاغون، كمية من الماريجوانا موضبة داخل أكياس، كمية من المواد الأولية التي تُستَخدَم في صناعة مادة الكوكايين، ذخائر حربية، ومبلغ مالي مزيّف.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما لجهة قيامهما بترويج المخدرات لعدد كبير من الزبائن في منطقة حلبا ومحيطها.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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