وزير الخارجية السعودي في بيروت

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واستقبله على أرض المطار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري مع وفد من السفارة، إضافة الى المدير العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير هاني الشميطلي ومدير المراسم في الوزارة السيد أسامة خشاب. وصل بعد ظهر اليوم الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ، مع وفد في زيارة للبنان تستمر ساعات عدة يلتقي خلالها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حيث يقدم له التهنئة لمناسبة انتخابه وكذلك سيلتقي رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيس المكلف نواف سلام.واستقبله على أرض المطار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بو حبيب وسفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري مع وفد من السفارة، إضافة الى المدير العام لوزارة الخارجية اللبنانية السفير هاني الشميطلي ومدير المراسم في الوزارة السيد أسامة خشاب.

وتكتسب هذه الزيارة اهمية كبيرة بالنسبة الى لبنان، اذ انها الأولى لمسؤول سعودي رفيع المستوى منذ اكثر من 15 سنة وبعد تطورات واحداث عديدة حصلت في لبنان .

وقد حظيت الزيارة بتغطية اعلامية عربية ودولية ومحلية، كبيرة في المطار.

وبعد الاستقبال على ارض المطار انتقل الوزير السعودي، والوفد المرافق الى قاعة كبار الزوار في المطار ليغادر بعدها مباشرة الى القصر الجمهوري في بعبدا.



