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لبنان

إشكال وتضارب بسبب أفضلية مرور

Lebanon 24
23-01-2025 | 09:25
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وقع إشكال فردي في منطقة راسمسقا – قضاء الكورة بالقرب من مبنى البلدية بين عدد من الشبان، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي من دون تسجيل إصابات.


وأشارت معلومات "لبنان 24" إلى أن الإشكال وقع بسبب خلاف على أفضلية مرور.
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إشكال

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