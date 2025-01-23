إشكال وتضارب بسبب أفضلية مرور

وقع إشكال فردي في منطقة راسمسقا – قضاء الكورة بالقرب من مبنى البلدية بين عدد من الشبان، تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي من دون تسجيل إصابات.





وأشارت معلومات "لبنان 24" إلى أن الإشكال وقع بسبب خلاف على أفضلية مرور.

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