البعريني مرحبا بوزير الخارجية السعودي: المملكة تشكل دعما قويا لدولتنا

كتب النائب وليد البعريني عبر حسابه على منصة "أكس": "نرحّب بزيارة معالي وزير خارجية المملكة العربية السعودية للبنان، التي تشكل دعما قويا لدولتنا التي بدأت تستعيد مؤسساتها وحضورها، وللشعب اللبناني الذي تربطه بالمملكة علاقات أخوة ومحبة. المملكة لم تكن يوما الا شقيقة تتعامل مع لبنان الدولة بروح إيجابية مليئة بالحرص على لبنان وشعبه".

Advertisement