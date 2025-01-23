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لبنان

السيدة الاولى استقبلت رندة بري وعقيلة نواف سلام وعناية عز الدين

Lebanon 24
23-01-2025 | 10:14
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استقبلت السيدة الأولى نعمت عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندة بري في زيارة تهنئة لمناسبة انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية.
 
وإستقبلت اللبنانية الاولى للتهنئة عقيلة رئيس الحكومة المكلف السيدة سحر نواف سلام، والنائب السيدة عناية عز الدين.
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