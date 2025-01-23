السيدة الاولى استقبلت رندة بري وعقيلة نواف سلام وعناية عز الدين

استقبلت السيدة الأولى نعمت عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، عقيلة رئيس مجلس النواب السيدة رندة بري في زيارة تهنئة لمناسبة انتخاب الرئيس جوزاف عون رئيسا للجمهورية.



وإستقبلت اللبنانية الاولى للتهنئة عقيلة رئيس الحكومة المكلف السيدة سحر نواف سلام، والنائب السيدة عناية عز الدين.

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