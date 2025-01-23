وزير البيئة: شكرا لكل مَن عمل مع لجنة الطوارئ الحكومية

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نشر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة ناصر ياسين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لكل من تعاون مع لجنة الطوارئ في خلال الحرب الأخيرة، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "شكرا لكل من عمل مع لجنة الطوارىء الحكومية لتنسيق أعمال الإغاثة ومساعدة اهلنا النازحين والمتضررين من العدوان، مركزيا وكذلك في المحافظات والأقضية واتحادات البلديات والبلديات.فلتكن فرصة للتعلم من هذه التجربة وأخذ العِبر لمأسسة ادارة الكوارث والأزمات والإغاثة في لبنان".