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لبنان

وزير البيئة: شكرا لكل مَن عمل مع لجنة الطوارئ الحكومية

Lebanon 24
23-01-2025 | 10:53
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نشر رئيس لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة  ناصر ياسين عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لكل من تعاون مع لجنة الطوارئ في خلال الحرب الأخيرة، وأرفقه بتعليق جاء فيه: "شكرا لكل من عمل مع لجنة الطوارىء الحكومية لتنسيق أعمال الإغاثة ومساعدة اهلنا النازحين والمتضررين من العدوان، مركزيا وكذلك في المحافظات والأقضية واتحادات البلديات والبلديات.
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فلتكن فرصة للتعلم من هذه التجربة وأخذ العِبر لمأسسة ادارة الكوارث والأزمات والإغاثة في لبنان".
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