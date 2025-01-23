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لبنان

المرتضى التقى سفيرة "أوبرا العرب" واشاد بمشروع "تاريخ البشر في الحجر"

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:19
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استقبل وزير الثقافه محمد وسام المرتضى، اليوم الخميس، في مكتبه في المكتبة الوطنية - الصنائع كوليت الخوري يوسف سفيرة "أوبرا العرب"، التي شكرت له جهوده ودعمه للثقافة وما قدمه للبنان وخاصة إعادة الحياة المواقع الأثرية من خلال مهرجانات "تاريخ البشر في الحجر " فكرة الحلم للدكتورة كوليت .
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وللمناسبة قدمت خوري الهدايا التذكارية بإسم مشروع "تاريخ البشر في الحجر". 

وفي وقت لاحق التقى المرتضى مدير ورئيس تحرير موقع الجريدة اللبنانية الإعلامي رشاد اسماعيل يرافقه الفنان عباس طليس (ابو راجح) حيث قدم اسماعيل درعا للوزير باسم الموقع عربون تقدير احترام لدعمه ورعايته الدائمة للنشاطات والفعاليات الثقافية في مدينة بعلبك.

بدوره شكر الفنان طليس الوزير لمساندته الفنان وانصافه.
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