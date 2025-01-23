المرتضى التقى سفيرة "أوبرا العرب" واشاد بمشروع "تاريخ البشر في الحجر"

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وللمناسبة قدمت خوري الهدايا التذكارية بإسم مشروع "تاريخ البشر في الحجر".وفي وقت لاحق التقى المرتضى مدير ورئيس تحرير موقع الجريدة اللبنانية الإعلامي رشاد اسماعيل يرافقه الفنان عباس طليس (ابو راجح) حيث قدم اسماعيل درعا للوزير باسم الموقع عربون تقدير احترام لدعمه ورعايته الدائمة للنشاطات والفعاليات الثقافية في مدينة بعلبك.بدوره شكر الفنان طليس الوزير لمساندته الفنان وانصافه.