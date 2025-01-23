حركة التوحيد بحثت مع حركة الجهاد سبل دعم المقاومة بعد وقف إطلاق النار

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وأشار بيان "للتوحيد" الى أن "اللقاء كان مناسبة لتقديم التهنئة والتبريك بانتصار غزة لشعبها الأبي ومختلف فصائل المقاومة فيها ولأجنحتها العسكرية، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس الذين قدموا للعالم أنموذجا في العزة والكرامة، وفي الدفاع عن الحقوق وعن الأرض والمقدسات، فقد أثبتوا أنهم قدوة لأحرار العالم في تضحياتهم وبذلهم للغالي والنفيس في سبيل التحرر والتحرير في ميادين غزة والضفة وكل فلسطين".ولفت البيان الى أن "المجتمعين بحثوا في سبل دعم المقاومة وشعبها ما بعد وقف إطلاق النار، والتأكيد على أن اليوم التالي للمعركة ميقاتٌ للاستعداد للجولة المقبلة".