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لبنان

بشأن اتفاق وقف النار مع "الحزب".. هذا ما أعلنته الحكومة الإسرائيلية

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:43
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها ترغب في استمرار اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل قد انتشرا في مواقع حزب الله كما نص عليه الاتفاق. ومع ذلك، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن تنفيذ الاتفاق لا يتم بالسرعة الكافية.
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