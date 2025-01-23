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لبنان

ربيع غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

Lebanon 24
23-01-2025 | 11:47
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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي مجددًا بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:

ربيع سركيس بشارة (من مواليد عام 1976، لبناني) الذي غادر “دار الرحمة” الكائن في محلّة عين سعادة بتاريخ 20-12-2024 إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.
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لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة جديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 901203-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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