ربيع غادر ولم يعُد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي مجددًا بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:ربيع سركيس بشارة (من مواليد عام 1976، لبناني) الذي غادر “دار الرحمة” الكائن في محلّة عين سعادة بتاريخ 20-12-2024 إلى جهة مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمفرزة جديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقم 901203-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.