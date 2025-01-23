ابتداءً من هذا التاريخ.. سلسلة من الإجراءات التنظيمية في صيدا بحق البسطات والتعديات

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واعلنت انه "بناء على ما تقدم وبعد التشاور مع فعاليات المدينة سيتم تنفيذ سلسلة اجراءات إبتداءً من أول شهر شباط القادم 2025 ستقوم شرطة البلدية ، وبمساعدة من لجان المجتمع المدني، بضبط إنتشار عربات الخضار في كافة أحياء المدينة، علما أن الشرطة قد أنهت إحصاءً لعدد العربات في شوارع المدينة كافة، وفي سوق الخضار القديم ، وسيتم تباعا تسجيل الإحصاء المذكور أصولا في البلدية. وإستكمال الدوريات اليومية لتنظيم السوق التجاري لناحية البسطات والتعديات".تابع البيان: "اضافة الى البدء بإحصاء الآرمات والإعلانات واليافطات العشوائية في مختلف شوارع المدينة تحضيرا لإزالة المخالفة منها وإعداد رخص للمتبقي. وللتذكير فإن رفع أي يافطة في الطرقات والساحات يحتاج لإذن من بلدية صيدا يتضمن تكفل رافعي اليافطات بإزالتها خلال أسبوعين".اضاف البيان: "كذلك سيتم استكمال ملاحقة المخالفات والتعديات على الأملاك العامة. وستشمل الاجراءات دراسة ومراجعة التراخيص المعطاة سابقا من البلدية والتدقيق فيها، لا سيما لناحية الإلتزام بمضمونها تحت طائلة إلغائها وإجراء التدابير اللازمة في هذا الخصوص".ختم البيان: "الى جانب اجراء مسح لمنطقة الحسبة ومحيطها بالتعاون مع شاغلي المحلات واللجنة التي سيتم تأليفها في هذا الصدد تمهيدا لإزالة التعديات، وتنظيم العمل فيها، مع حفظ حقوق البلدية والمستأجرين على حد سواء".