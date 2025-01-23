حملة "جنسيتي" ناقشت حقوق أسر النساء اللبنانيات مع وزير الصحة.. وهذا ما طالبت به

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وضم اللقاء مديرة الحملة كريمة شبو، ممثلات للنساء والامهات اللبنانيات الناشطات في الحملة، رندى عواضة ونادرة نحاس.وأشار البيان الى أن "اللقاء يأتي في سياق عمل الحملة على متابعة اصلاح القوانين التمييزية، وابرزها قانون الجنسية الذي يحرم المرأة اللبنانية من منح جنسيتها لاسرتها اسوة بالرجل اللبناني، وما ينتج عنه من تبعات تحرم اسرهن من الوصول الى حقوقهم/هن الاساسية، وعليه تستكمل عملها من اجل اتخاذ تدابير وسياسات في الوزارات المختصة والمؤسسات والدوائر الحكومية تضمن العدالة للمواطنات اللبنانيات ولأسرهن وتضع حدا لانتهاك ابرز حقوقهن/هم كالحق بالعمل ومزاولة المهن والطبابة والاستشفاء والضمان الاجتماعي والتعليم وغيرها من الحقوق. كما يأتي تأكيدا على الطابع الانساني والمسؤولية الاجتماعية لوزارة الصحة العامة، حتى في ظل حكومة تصريف الاعمال بحيث يمكن اتخاذ اجراءات ادارية لتخفيف معاناة اسر النساء اللبنانيات كإصدار تعاميم وقرارات تنظيمية".وذكر بأن "كافة الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية تؤكد على التزام الدول بمكافحة التمييز في العمل والرعاية الصحية، مضمنةَ حماية حق الاستشفاء ومزاولة العمل لجميع الافراد بما في ذلك المتأثرة بقوانين الجنسية التمييزية المبنية على الجنس"، مؤكدا على ان "حق أسر النساء اللبنانيات أولوية ويجب الحفاظ على تماسك الأسرة وعدم تشتتها لطلب مزاولة مهنة الطب والتمريض والمهن ذات الصلة في الخارج هربا من التحديات والعوائق الجمة للعيش حياة لائقة في وطن الأم والمرأة اللبنانية".وعرضت شبو لأبرز ما "اتخذته العديد من الوزارات من سياسات وتدابير إدارية، هدفت إلى معالجة بعض أوضاع أسر النساء اللبنانيات المتزوجات من أجانب، من بينها وزارات العمل والداخلية والتربية والجامعة اللبنانية".وأكدت ان "معاملة أسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي معاملة اللبنانيين في ما يتصل بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي بغالبيتها قضايا يمكن تنظيمها من خلال مراسيم أو قرارات إدارية، إذ يغلب عليها طابع العمل الإداري، لذا تتقدم من وزير الصحة العامة بطلب التالي:- مُعامَلة أسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي معاملةَ اللبنانيين في ما يتصل بالتمتع بأعلى مستوى من الصحة، عبر الاستفادة من مختلف مرافق وخدمات الرعاية الصحية المدعومة من وزارة الصحة، والمقدمة في المستشفيات والمستوصفات الحكومية وفي مراكز الرعاية الصحية الأولية.- معاملة الأجنبي/ة المولود/ة من أم لبنانية معاملة اللبنانيين في كافة الخدمات ذات الصلة في وزارة الصحة العامة.- السماح للأجنبي/ة المولود/ة من أم لبنانية بممارسة المهن النقابية وخاصة مهنة الطب والتمريض والصيدلة وكل المهن ذات الصلة عبر اصدار تعميم، مرسوم او قرار لا يمنع ذلك من قبل وزارة الصحة العامة ليتم تعميمه على النقابات ذات الصلة.- اتخاذ تدابير تعمد إلى إعفاء الاجنبي/ة من أم لبنانية او زوج المرأة اللبنانية من استثناءات تعرقل دخول نقابات المهن الحرة ومزاولة هذه المهن، ومعاملتهم/ن معاملة متساوية مع اللبناني/ة في قوانين مزاولة الطب والمهن المرتبطة والحصول على اذونات العمل، ومُعاملة أسرة المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي معاملةَ اللبنانيين في ما يتصل بالانضمام إلى النقابات وغيرها من المنظمات أو الجمعيات ذات الصلة بوزارة الصحة العامة ، والاشتراك في أنشطتها".كتابوفي نهاية اللقاء سلمت الحملة كتابا رسميا تم تسجيله في مكتب وزارة الصحة العامة يتضمن أبرز المطالب المتعلقة بحقوق اسر النساء اللبنانيات المرتبطة بوزارة الصحة العامة.