قرار جديد بشأن اقتراح قانون التغطية الصحية الشامل.. ماذا أعلن عبدالله؟

أعلن رئيس اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي إلى إنشاء نظام التغطية الصحية الشامل الإلزامي بلال عبد الله في بيان، "تأجيله موعد جلسة الإثنين المقبل إلى موعد آخر، إلى حين استكمال الدراسات التقنية المطلوبة".

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