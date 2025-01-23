بمؤازرة الجيش.. عائلات تتفقد منازلها في الناقورة ورئيس البلدية يكشف حجم الكارثة

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وكانت مديرية التوجيه في الجيش نظمت جولة ميدانية للصحافيين ولبعض الاهالي الذين استحصلوا على تصاريح مسبقة، قال خلالها رئيس البلدية عباس عواضة: "ان حجم الدمار يحول دون امكانية احصاء المنازل المتضررة بسبب تغير معالم الأحياء السكنية، فأكثر من 95 بالمئة من المنازل سوي بالارض وما تبقى لا يصلح للسكن، بغياب أي مقومات للحياة. لذلك ندعو الرؤساء والمعنيين إلى الإسراع في اعادة الإعمار من اجل عودة الاهالي".وأشاد بالجيش الذي "يقدم كل المساعدة للاهالي للوصول إلى منازلهم بعد الكشف عليها ومسحها"، مؤكدا أن "البنى التحتية والطرقات والاحياء السكنية والطرقات وشبكات الكهرباء والمياه سويت بالارض والدمار والأضرار لا توصف".وأوضح أن "فترة وقف إطلاق النار شهدت ازديادا في حجم الدمار بعد أن عمد العدو الاسرائيلي الى التوغل في البلدة وجرف وهدم ونسف وفجر منازلها وقضى على البنى التحتية وغير معالمها وأحياءها"، آملا من الدولة اعادة الإعمار.يذكر ان الاهالي كانوا تجمعوا صباحا، عند نقطة الحمرا البياضة جنوب صور، قبل انطلاقهم إلى الناقورة بمؤازرة الجيش .(الوكالة الوطنية)