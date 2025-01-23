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لبنان

انتشال جثماني شهيدين من الحي الجنوبي والحي الغربي في الخيام

Lebanon 24
23-01-2025 | 12:37
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تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، بتوجيهات المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، وبالتعاون والتنسيق مع الجيش، اليوم الخميس الواقع في ٢٣-٠١-٢٠٢٥، من انتشال جثماني شهيدين، أحدهما من الحي الجنوبي والآخر من الحي الغربي في بلدة الخيام، وذلك في إطار الجهود المستمرة، للأسبوع السادس على التوالي، للبحث عن المفقودين جراء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
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وقد تم نقل الجثمانين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة، بما في ذلك فحوصات الحمض النووي (DNA)، لتحديد هويتيهما وفقاً للإجراءات المعتمدة.

وتواصل فرق الإنقاذ التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني عمليات البحث والمسح الميداني يومياً، بالتنسيق مع الجيش اللبناني، في البلدات المتضررة، بهدف العثور على جميع المفقودين، على أن تستكمل الأعمال وفق الخطط الموضوعة.
 
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