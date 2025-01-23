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لبنان

معلومات تكشف للمرة الاولى عن العميل ع.ص: استلم 3000 دولار من ضابط موساد وكُلف بمراقبة الجيش

Lebanon 24
23-01-2025 | 13:03
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بعد توافر معلومات لأمن الدولة - مكتب بنت جبيل عن تردد شخص إلى المنطقة الحدودية المقابلة لبلدة رميش - محلة سعسع عدة مرات، كثفت المديرية الإقليمية في النبطية الجهد الاستعلامي لمراقبة المنطقة المذكورة وتبين أن المدعو (ع.ص) من بلدة عين ابل يتردد الى المنطقة الحدودية ويدخل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فنصبت له كمينًا محكمًا، وفي أثناء عودته تم توقيفه واقتياده إلى التحقيق في النبطية.
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وبتفتيشه عُثر معه على مبلغ 3000 دولار اميركي مخبأة بطريقة مخفية داخل جاكيت تبين أنه استلمه من ضابط في الموساد الإسرائيلي بعد أن كلفه في أوقات سابقة بتصوير طرقات وتحديد أماكن ومراكز عبر الـ gps ومراقبة مراكز تابعة للجيش  وتحديد عدد العناصر على الحاجز وطريقة عملهم.
تم تفتيش منزله بحضور مختار البلدة بناءً على إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعُثر على العديد من الأغراض التي تلزمه في عمله هذا. 
تم تسليمه إلى مديرية المخابرات بناءً لإشارة القضاء المختص.
 
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