في الهرمل.. الجيش يقتحم مخزنًا للأسلحة الثقيلة

اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على منصة "إكس"، ان "وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة الكواخ – الهرمل، دهمت منزل المطلوب (ع.ن.)، وضبطت مخزنًا يحتوي صواريخ كاتيوشا، وسلاح آر.بي. جي مع ذخيرته، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية المختلفة، وتجري المتابعة لتوقيفه".

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