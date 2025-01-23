مخزومي: المملكة لم تتخل يوما عن بلدنا

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أضاف: "إن في كلمة معالي الوزير بن فرحان في قصر بعبدا ما يشي بأن لبنان في عين المملكة، بل في قلبها العربي النابض بكل الخير للبنان، فالمملكة التي لم تتخل يوما عن بلدنا وشكلت الحاضنة لشعبه، وخصوصا شبابه في ربوعها، تمنحنا اليوم الرعاية والعناية والاحتواء اللازم، منطلقا لتعبيد الطريق لانطلاق قطار الإصلاحات من جهة وتعزيز أمنه واستقراره من جهة أخرى، وصولا إلى استعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي".