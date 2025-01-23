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لبنان

مخزومي: المملكة لم تتخل يوما عن بلدنا

Lebanon 24
23-01-2025 | 13:18
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أعلن النائب فؤاد مخزومي، عبر منصة "أكس"، أن "زيارة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى لبنان بعد 15 عاما، هي أولى بشائر عودة لبنان إلى محيطه العربي، الأمر الذي سيشكل انطلاقة مرحلة إيجابية تفتح أمام بلدنا الحبيب آفاقا جديدة للخروج من أزماته". 
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أضاف: "إن في كلمة معالي الوزير بن فرحان في قصر بعبدا ما يشي بأن لبنان في عين المملكة، بل في قلبها العربي النابض بكل الخير للبنان، فالمملكة التي لم تتخل يوما عن بلدنا وشكلت الحاضنة لشعبه، وخصوصا شبابه في ربوعها، تمنحنا اليوم الرعاية والعناية والاحتواء اللازم، منطلقا لتعبيد الطريق لانطلاق قطار الإصلاحات من جهة وتعزيز أمنه واستقراره من جهة أخرى، وصولا إلى استعادة مكانته الطبيعية في محيطه العربي والدولي".
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