اتجاه سلبي من بري.. "لا تعليق" على تأخير الانسحاب الإسرائيلي

رد رئيس مجلس النواب نبيه بري على سؤال حول مضمون زيارة الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز الى عين التينة ونتائجها، أنّه "لا تعليق".



وبحسب مصادر صحافية، إن "جواب بري بـ"لا تعليق" على مضمون زيارة الجنرال الاميركي جاسبر جيفيرز حمل أوجه باتجاه السلبية ويؤكد ضمنًا أن لا أحد يستطيع أن يغطي تأخير الانسحاب الاسرائيلي ولو لدقيقة واحدة". (الجديد)

Advertisement