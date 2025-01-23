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لبنان

حفل تسليم نظام طاقة شمسية لمستشفى تبنين.. دعم هولندي لتحسين الخدمات الصحية

Lebanon 24
23-01-2025 | 13:53
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أقيم في مستشفى تبنين الحكومي - بنت جبيل، ضمن إطار مشروع التعاون مع المملكة الهولندية، حفل تسليم نظام احتياطي للطاقة الشمسية، بالشراكة مع السلطات الهولندية، وذلك بحضور ممثل وزير الصحة العامة فراس الأبيض المدير العام لوزارة الصحة العامة فادي سنان، السفير الهولندي فرانك مولان، ممثل قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده مدير التعاون العسكري المدني CIMIC، ممثل قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان العماد أرولدو لازارو الميجور الجنرال ستيفانو مسينا، ومحافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك.
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وألقى العميد الركن إياد العلم مدير التعاون العسكري المدني كلمة قال فيها: "يمثل لقاؤنا اليوم بمناسبة اكتمال مشروع الطاقة الشمسية لمستشفى تبنين الحكومي، فصلا جديدا من فصول الشراكة المتميزة والتعاون المثمر بين مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش، والمملكة الهولندية".

وأشار إلى أن "هذا المشروع الحيوي يصب في مصلحة أهالي عدد كبير من بلدات المنطقة، ويساهم في تحسين ظروف حياتهم".
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