مفاجأة من سمير جعجع.. حضر شخصياً

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شكل حضور رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى استديو برنامج "صار الوقت" عبر قناة الـMTV مع الزميل مرسيل غانم مفاجأة للجمهور الذي كان ينتظره عبر الشاشة من معراب.مصادر متابعة اعتبرت ان هذه الاطلالة تحمل الكثير من الدلالات لناحية تلاشي المخاطر الامنية، مشيراً الى ان جعجع يتخذ اعلى درجات الحيطة الامنية عقب التهديدات التي تعرض لها، وبالتالي فان حضوره الى مبنى الـMTV شكل مفاجأة لفريق العمل ايضاً الذي أعلم بالموضوع قبل دقائق قليلة من عرض الحلقة.