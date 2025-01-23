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لبنان

لمكافحة الجفاف.. "وزير الزراعة" يطلق أول خطة وطنية

Lebanon 24
23-01-2025 | 14:46
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أطلق وزير الزراعة عباس الحاج حسن، الخطة الوطنية لإدارة الجفاف في لبنان بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية.

وتُعتبر هذه الخطة الأولى من نوعها في لبنان في مجال التعامل مع الجفاف، بعد أن كان لبنان من آخر الدول العربية التي وضعت مثل هذه الخطة.
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جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمت في حضور المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم آدم الدخيري، وعدد كبير من الباحثين وممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية بالزراعة والمياه.

وأكد الوزير الحاج حسن في كلمته أن "الخطة الوطنية لإدارة الجفاف تأتي في وقت يعاني فيه العالم من تصحر وجفاف واحتباس حراري. وأضاف أن هذه الخطة تُعتبر ضرورية للبنان خاصة بعد التحديات التي واجهها في الحرب الأخيرة، وتأثير التغيرات المناخية في المنطقة مثل انخفاض مستويات هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة".

وأوضح أن "الخطة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية للجفاف على الاقتصاد والبيئة، وتعزيز الشراكة مع المحيط العربي والإقليمي من خلال التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية". كما شدد على أهمية "العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات المناخية وتأمين الأمن الغذائي في المنطقة".

وأشار إلى أن "هذه الخطة هي خطوة مهمة نحو تحقيق حلول مستدامة لمشكلة الجفاف في لبنان والمنطقة".
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