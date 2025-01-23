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لبنان

من برج حمود.. حجار يُطلق "مشروع النقد مقابل العمل"

Lebanon 24
23-01-2025 | 14:55
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زار وزير الشؤون الإجتماعية، هكتور حجار، بلدية برج حمود وعقد اجتماعا ضمّ رئيسة قسم التعاون الدولي في بعثة الإتحاد الأوروبي السندرا فيزر، ممثل منظمة العمل الدولية بيتر راديماكر، نائب رئيس بلدية برج حمود مارديروس ارسلانيان، وممثلي جمعيتي AEP  وCOOPI.
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افتتح حجار الإجتماع شاكراً للإتحاد الأوروبي، ومنظمة العمل الدولية وسائر الجهات المساهمة في "مشروع مشروع النقد مقابل العمل" جهودهم.

وأشار إلى مبادرة، أطلقنها هذه المنظمات لتخفيف الضائقة المعيشية، تستهدف تمكين المستفيدين وبناء مهارات تساعدهم على تأمين وتطوير مستقبل افضل.

وكشف أن انطلاقته في العمل الاجتماعي كانت من برج حمود، ويسره العودة إلى هذه المنطقة.

وعرض الأفرقاء المشاركون انطباعاتهم ودوافعهم لدعم هذا المشروع لايجابياته المتنوعة.

ورحب نائب رئيس البلدية مارديروس ارسلانيان بحجار والوفود، شاكراً لهم دعمهم لأهالي وسكان برج حمود عبر مساندتهم البلدية.

وعرض عضو المجلس البلدي المكلف متابعة وتنسيق المشروع جورج كريكوريان نت حهته لإيجابيات المشروع لجهة دعم البلدية للقيام بالخدمات الاساسية، إلى جانب تخفيف عبء الضائقة المعيشية.
وتم البحث في "مشروع النقد مقابل العمل"، الذي يموله الإتحاد الأوروبي، بمبادرة من منظمة العمل الدولية وتنفيذ جمعية COOPI و جمعية AEP. وبالتعون مع وزارة الشؤون الإجتماعية وبلدية برج حمود.
كما وتم التشديد على أهمية استجابة المشروع للضائقة المعيشية التي يعيش فيها عدد من السكان والأهالي عبر فرص عمل مؤقتة، إلى جانب تقديم تدريبات تساعدهم على إيجاد وظائف بعد انتهاء المشروع، وفي نفس الوقت تمّد البلدية بعدد من العمال لتستمر بتقديم بعض الخدمات الأساسية.
وبعد الإجتماع عقد لقاء مع عدد من المستفيدين الذين عرضوا تجربتهم مع المشروع. وتمت زيارة بعض مواقع العمل حيث يعمل المستفيدون على صيانة المساحات الخضراء، وفتح الأقنية والمجاري منعاً لفيضانها، إلى جانب العمل على النظافة العامة وكنس الطرق.
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