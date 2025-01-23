في 14 شباط... ماذا تحمل كلمة الحريري؟

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تخلل الاجتماع مداخلة شاملة لأحمد الحريري شدد فيها على أن" كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط ستحمل عناوين ومضامين ينتظرها جمهور "تيار المستقبل" وكل اللبنانيين"، داعياً الجميع إلى "أوسع مشاركة، والعودة الى الضريح لإحياء الذكرى مع الرئيس الحريري، في 14 شباط المقبل، لرسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد 14 شباط".