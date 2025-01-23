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لبنان

في 14 شباط... ماذا تحمل كلمة الحريري؟

Lebanon 24
23-01-2025 | 15:00
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عقد المكتب التنفيذي في "تيار المستقبل"، برئاسة الأمين العام أحمد الحريري، اجتماعاً اليوم، خصصه لمواكبة التحضيرات الجارية في المنسقيات والمناطق لإحياء الذكرى الـ 20 للرئيس الشهيد رفيق الحريري، في 14 شباط المقبل، على ضريحه في وسط بيروت، في حضور الرئيس سعد الحريري، تحت عنوان "#بالعشرين_عساحتنا_راجعين".
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تخلل الاجتماع مداخلة شاملة لأحمد الحريري شدد فيها على أن" كلمة الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط ستحمل عناوين ومضامين ينتظرها جمهور "تيار المستقبل" وكل اللبنانيين"، داعياً الجميع إلى "أوسع مشاركة، والعودة الى الضريح لإحياء الذكرى مع الرئيس الحريري، في 14 شباط المقبل، لرسم خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد 14 شباط".
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